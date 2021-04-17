Korona virüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyuran Ramazan Girgin hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyuran Ramazan Girgin hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde esnaflık yapan 61 yaşındaki Ramazan Girgin, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurduktan sonra hayatını kaybetti. Korona virüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da korona virüse yakalandığını duyurdu. Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Ramazan Girgin'in cenazesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı