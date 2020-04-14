Korona virüs vakasına müdahaleye giden sağlık personeli böyle hazırlanıyor
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Korona virüs vakasına müdahaleye giden sağlık personeli böyle hazırlanıyor

Korona virüs vakasına müdahaleye giden sağlık personeli böyle hazırlanıyor İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr.

14.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:17
Korona virüs vakasına müdahaleye giden sağlık personeli böyle hazırlanıyor

Korona virüs vakasına müdahaleye giden sağlık personeli böyle hazırlanıyor

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan: "282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor"

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyerek her vakandan sonra dezenfekte işlemi uyguluyor.

Küresel salgın haline gelen ve Türkiye'de de yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle 7 gün 24 saat faaliyette olan 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ile temasa geçecek ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyiyor. Ardından vakandan önce ve sonra ambulanslar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Korona virüs vakalarıyla temasa geçerken dikkat ettikleri unsurlardan bahseden İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Ambulans ekipleri hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor"

Ambulans ekiplerinin korona virüs vakalarına müdahale sürecini anlatan Türkdoğan, "Korona virüs şüphesi olan vakalardan gelen çağrılar doğrultusunda komuta merkezimiz Bilim Kurulunun algoritmasına göre ekiplerimizi yönlendiriyor. Tüm ekiplerimiz tulumlarını, maskelerini ve eldivenlerini giyerek hazırlıklı bir şekilde vakaya çıkıyorlar. Vakaya gittiklerinde analize alıp, müdahalesini yapıp komutanın yönlendirdiği en uygun hastaneye gidiyor ve acil servise bırakıyorlar. Hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor" dedi.

"112 personelinin koruyucu ekipman eksiği yok"

Korona virüs vakalarının normal bir hastadan hiçbir farkı olmadığını söyleyen Türkdoğan, "Korona virüs hastalarına kliniğine göre tüm müdahaleleri yapılıyor normal hastadan hiçbir farkı yok. Tek farkı personelimiz koruyucu tulumlarını giyerek ve hastaya maske takarak müdahale ediyor. Tabi biz tüm vakaları göremiyoruz. Sadece kendi taşıdığımız vakaları görüyoruz. 112 personelinin koruyucu ekipman eksiği olmadığını ve her vakadan sonra değiştiğini de burada tekrar vurgulamak istiyorum. Bu değerlendirmeyi yaptığımızda iyi bir süreci yönettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs vakasına müdahaleye giden sağlık personeli böyle hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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