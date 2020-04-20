Korona virüs tedavisi gören vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu
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Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Afyon

Korona virüs tedavisi gören vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Korona virüs tedavisi gören vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu Bugüne kadar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 20 hasta sağlığına kavuştu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' tedavisi gören bir vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

20.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:02
Korona virüs tedavisi gören vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Korona virüs tedavisi gören vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Bugüne kadar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 20 hasta sağlığına kavuştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' tedavisi gören bir vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Afyonkarahisar'da öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle getirilen hastaya 'Covid-19' teşhisi konuldu. Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' tedavisi gören E.E, virüsü yenerek taburcu oldu. E.E.'yi hastane Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve sağlıkçıların alkışlarıyla evine uğurlandı. B- Bloktan 112 ambulansı ile evine gönderilen genç 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugüne kadar Covid-19 tedavisi gören 20 hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Korona virüs tedavisi gören vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Kaynak: İHA

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