Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu
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Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar koronavirüsüne yakalandı. Burak Sergen'le birlikte 3 pozitif vaka çıkan dizinin çekimleri durduruldu.

BBC'nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin çekimleri, sette çıkan korona vakaları nedeniyle durduruldu.

BURAK SERGEN'İN ARDINDAN VAKA ARTTI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Burak Sergen'in rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sette yapılan testlerde oyuncu Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın koronavirüsü testi pozitif çıktı.

"HABERLER NE YAZIK Kİ DOĞRU"

Dizide Asya ve Volkan karakterlerinin oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüsüne yakalandığını doğruladı. Oyuncu yaptığı açıklamada, "Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu
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Abdullah Karlidag
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