Korona tedavisi görürken aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korona tedavisi görürken aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Korona tedavisi görürken aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altındayken aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altındayken aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüse yakalanan 38 yaşındaki lokanta işletmecisi Onut Öztürk Hacıosmanoğlu, fenalaşınca Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korona virüs nedeniyle çektiği acıyı sosyal medya hesabında yazan Hacıosmanoğlu, "Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. 5 gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor, her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs, kendinizi ailenizi düşünün ve bir dakika bile kayıp etmeden aşı randevusu alın, çok zor bir illet her an acı çekerek ölüp ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde" demişti.

Aşı olmadığı iddia edilen Hacıosmanoğlu bu paylaşımından 14 gün sonra hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ

Korona tedavisi görürken aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Bensu Soral Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Korona tedavisi görürken aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 13:55:52. #1.17#