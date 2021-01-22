Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi
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Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi

22.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:02
Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi

Şiddetli ağız apsesinden muzdarip olan Alexandria Pierce-Baddeley, koronavirüs korkusundan dolayı diş hekimine gitmek istemedi. Diş hekimine gitmeyerek problemini kendi çözmeye çalışan kadın, aşırı dozda ağrı kesici alınca hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Winsford kasabasında 29 yaşındaki İngiliz kadın öğretmen Alexandria Pierce-Baddeley, dişinde sorun olmasına rağmen, korona kapma korkusuyla diş hekimine gitmek istemedi. Rahatsızlığını kendi gidermek isteyen Alexandria, aşırı dozda ağrı kesici alınca hayatını kaybetti. Annesi tarafından yatağında ölü bulunan kadının intihar etmiş olabileceği düşünüldüğü için soruşturma açıldı.

DOKTORA GİTMEMESİNİN SEBEBİ DAHA ÖNCE KAPTIĞI HASTALIKMIŞ

Kızını kendi evine çağırmak için telefonla arayan anne, Alexandria'ya ulaşamayınca evine gitti. Acılı anne eve girdiğinde kızının cansız bedeni ile karşılaştı. Anne, kızının daha önce hastanede hepatit kaptığını ve dişinde oluşan apseden dolayı evde sürekli ağrı kesici alarak kendini tedavi etmeye çalıştığını dile getirdi.

Korona olma korkusu yüzünden hastaneye gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi

"SON 20 DAKİKADIR HAREKET EDEMİYORUM"

Hayatını kaybeden kadın ölmeden önceki son mesajını erkek arkadaşına attı. 29 yaşındaki genç öğretmenin son mesajı 'Son 20 dakikadır hareket edemiyorum' oldu.

Korona olma korkusu yüzünden hastaneye gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi
Haber Yorumları (2)
OTOSTOP PARDON OTOPSİ: agrı kesıcıden başka bişey olabilir araştırılmalı kan tahlili
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AFAROZ: BENCE SADECE AĞRI KESİCİ DEĞİLDİR. BERABERİNDE ALKOL DA ALMIŞ OLMALIDIR Kİ ZATEN DİŞTEKİ SORUN KALP İLE BAĞLANTILIDIR. YÜKSEK DOZDA AĞRI KESİCİ VE ALKOL KALBİN DURMASINI SAĞLAMIŞTIR.
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