Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi

Şiddetli ağız apsesinden muzdarip olan Alexandria Pierce-Baddeley, koronavirüs korkusundan dolayı diş hekimine gitmek istemedi. Diş hekimine gitmeyerek problemini kendi çözmeye çalışan kadın, aşırı dozda ağrı kesici alınca hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Winsford kasabasında 29 yaşındaki İngiliz kadın öğretmen Alexandria Pierce-Baddeley, dişinde sorun olmasına rağmen, korona kapma korkusuyla diş hekimine gitmek istemedi. Rahatsızlığını kendi gidermek isteyen Alexandria, aşırı dozda ağrı kesici alınca hayatını kaybetti. Annesi tarafından yatağında ölü bulunan kadının intihar etmiş olabileceği düşünüldüğü için soruşturma açıldı.

DOKTORA GİTMEMESİNİN SEBEBİ DAHA ÖNCE KAPTIĞI HASTALIKMIŞ

Kızını kendi evine çağırmak için telefonla arayan anne, Alexandria'ya ulaşamayınca evine gitti. Acılı anne eve girdiğinde kızının cansız bedeni ile karşılaştı. Anne, kızının daha önce hastanede hepatit kaptığını ve dişinde oluşan apseden dolayı evde sürekli ağrı kesici alarak kendini tedavi etmeye çalıştığını dile getirdi.

"SON 20 DAKİKADIR HAREKET EDEMİYORUM"

Hayatını kaybeden kadın ölmeden önceki son mesajını erkek arkadaşına attı. 29 yaşındaki genç öğretmenin son mesajı 'Son 20 dakikadır hareket edemiyorum' oldu.