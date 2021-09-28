Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası - Haberler
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Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

Salgınla mücadelede gidişatın iyi olması adına iki önemli adım gündeme alındı. Buna göre öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES kodu yerine aşı kartı istenecek. Ayrıca, aşıyla ilgili endişe taşıyanları ikna için yerli aşı Turkovac üzerinden büyük bir kampanya yapılacak.

Koronavirüsle mücadelede vaka ve vefat sayılarında istenilen düzeye gelinmemesi yeni önlemleri de beraberinde getirecek. İlk olarak Çin ve Alman aşısı konusunda endişeleri olanlar için yerli aşı kampanyası başlatılacak. Şu anda yerli aşı Turkovac'ın, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlanmış durumda. Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu da son günlerde saptandı.

Hürriyet'in haberine göre yerli aşı Turkovac'ın üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kulanılması planlar arasında bulunuyor. Yapılan çalışmada, günde en fazla 300 bin üretilebileceği, üretim bantları için üç şirketle anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Yetkililer, "Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca ithalata ödediğiniz dövizden kurtuluruz. İhracat imkanı da yaratılırsa büyük avantaj sağlanır" yorumu yapıyorlar.

Verilen bilgiye göre, süreç tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutacak. Acil kullanım onayı alması durumunda, seri üretime geçilecek ve üretilen diğer aşıların izlediği yolu izleyecek. Uzmanlar, yerli aşının ancak kasım veya aralık itibarıyla kullanıma gireceğini dile getiriyor.

DSÖ'nün yüzde 50 etkinliği yeterli bulduğu belirtilirken, yapılan çalışmalarda Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu saptandı. Aşının, İngiliz varyantı virüs için başarılı koruma sonucu verdiği, Delta varyantı için de denemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Dozun etkinliği, iki aşı arasındaki etkinlik farkı gibi değerlendirmeler yapıldı. Çalışmalara 18-55 yaş grubunda olanlar katıldı.

Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15'de görüleceğini belirtiyorlar.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası - Haberler
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