Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı: Kan akışı azalmış

Uzun süredir dünya gündemini meşgul eden koronavirüsün insanlarda yarattığı yeni etkiler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD'de gerçekleştirilen son çalışmada, korona hastalarının bacaklarındaki kan akışının ciddi oranda azaldığı tespit edildi.

ENFEKTE OLMAYAN KİŞİLERE DE BAKILDI

Radiology bülteninde yayımlanan bir çalışmaya göre koronavirüs ve bacaklardaki atardamarlarda hayatı tehdit eden kan pıhtıları arasında ilişki bulundu. Araştırmacılar bacaklara yetersiz kan gittiğine yönelik belirtiler taşıyan koronavirüs hastalarında, aynı durumdan mustarip fakat enfekte olmamış kişilere göre daha büyük pıhtılar bulunabildiğini ve bu kişilerin uzuv kaybı ile ölüm tehlikesinin daha yüksek olduğunu belirtti.

KORONA HASTALARININ BACAKLARINDA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Koronavirüsün akciğer atardamarlarındaki kan pıhtılarıyla ilişkisi iyi biliniyor. Fakat virüsün bacak atardamar tıkanıklığıyla olan ilişkisi hakkında bu kadar fazla şey bilinmiyordu. Söz konusu durum, alt uzuvlardaki atardamarlara yönelik oksijenli kan akışına sekte vuran kan pıhtılarıyla belli oluyor.

RENK BOZULMASI ŞİKAYETİYLE BAŞVURDULAR

ABD'nin New York şehrinde koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemlerde şehrin Monterifore Tıp Merkezi'nde çalışan radyologlar, CT anjiyografi muayenelerinde alt uzuv atardamarındaki kan pıhtılaşmaları pozitif çıkan hasta sayısının arttığını gözlemlediler. Hastalar, hastaneye bacaklarında soğukluk, ağrı ve renk bozulması şikayetiyle başvurdu. Sıklıkla bacaklardaki kansızlığı gösteren bu belirtiler, alt uzuvlara giden kan akışının kısıtlandığı ve beraberinde solunum sıkıntısı, öksürük, ateş ile zihinsel hal değişikliğinin yaşandığı bir durum.

DETAYLI İNCELEMEK İSTEDİLER

Görülen bu endişe verici gidişat, araştırmacıların koronavirüs ile bacak atardamarındaki kan pıhtılaşması arasındaki olası bir bağlantıya daha yakından bakmaya yöneltti.

ÜST KISMI DAHA YÜKSEK SEVİYEDE ETKİLİYOR

Alt uzuv CT anjiyografisi çekilen tüm koronavirüs enfeksiyonlu hastaların bacağında en az bir pıhtı görüldü. Kontrol grubunda ise bu oran sadece yüzde 69 olarak çıktı. Koronavirüs hastalarındaki bu pıhtıların boyutu kontrol grubundakilere kıyasla önemli oranda daha büyük olmanın yanı sıra, bacaktaki atardamarın daha üst kısmını daha yüksek bir sıklıkta etkiliyor. Ölüm veya uzuv ampütasyonu da koronavirüshastalarında daha yaygın.

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