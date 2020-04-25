Korona günlerinde Trakya usulü eğlence
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Trakya Bölgesi, Çorlu, Haber

Korona günlerinde Trakya usulü eğlence

Korona günlerinde Trakya usulü eğlence Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 şehirden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar müzik ve eğlenceyi de evlerine taşıyor.

25.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:37
Korona günlerinde Trakya usulü eğlence

Korona günlerinde Trakya usulü eğlence

TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 şehirden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar müzik ve eğlenceyi de evlerine taşıyor.

Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi'nde yer alan bir apartmanda ikamet eden Ömer Tantun evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile yayın yaparak mahalle sakinlerinin eğlenmelerini sağlıyor.

Klarnet eşliğinde yapılan müziğe kendilerini kaptıran çevre sakinleri de kendi evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak eğlenceye katılıyor. Ortaya ise renkli görüntüler çıkıyor.

Korona günlerinde Trakya usulü eğlence

Kaynak: İHA

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