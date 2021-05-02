"Korona erkekleri kısır yapabilir" diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
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"Korona erkekleri kısır yapabilir" diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün, erkekleri olumsuz yönde daha fazla etkilediği araştırmalarla kanıtlandı. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, "Bu duruma kromozom farkı ve kadınlarda bağışıklığı destekleyen T lenfosit küreleri neden oluyor. Korona aynı zamanda üreme organlarına da saldırdığı için erkeklerin kısır olma ihtimali var. Bu nedenle aşı olmaları şart" ifadelerinde bulundu.

Araştırmalara göre erkekler, Kovid-19 hastalığını yüzde 50 oranla kadınlara göre daha ağır geçiriyor.Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, "Ölüm oranları da erkeklerde, kadınlara kıyasla yüzde 20 yüksek seyrediyor. Yeni teori ve son araştırmalara göre bağışıklık sistemimizin proteinleri olan sitokinler X kromozomuyla kontrol ediliyor" ifadelerine yer verdi.

KROMOZOM FARKI BU DURUMDA ETKİLİ

Kadınlarda iki X kromozumu bulunurken, erkeklerde sadece bir X kromozomu bulunuyor. Bağışıklık sistemi proteinlerimiz, antiviral savunmada çok önemli. Kadınlarda östrojen hormonu olması da yüksek antiviral etkinlik sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre kadınlardaki doğumsal bağışıklık da erkeklere göre daha yüksek" dedi.

"ERKEKLER SAĞLIK PROBLEMLERİNDE YETERLİ ÖNLEMİ ALMIYOR"

Kovid-19'a karşı en önemli savunma hücrelerinin T lenfositler olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Sönmez, "T lenfosit dediğimiz beyaz küreler, bağışıklık sisteminin özel hareket timleridir. T hücrelerinin özel tipine 'MAİT' diyoruz. MAİT'ler virüsü yakalayıp yok eden hücrelerdir. Özellikle MAİT hücreleri kadınların dolaşım yollarında daha fazla bulunduğu ortaya konuldu. Erkeklerin hastalığı ağır geçirme nedenlerinden biri de, sağlık problemi yaşadıklarında hastaneye başvuruda yavaş davranmaları" diye konuştu.

"ERKEK ÖLÜMLERİ DAHA FAZLA"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir de, erkeklerdeki ölüm oranının kadınlara göre daha yüksek seyrettiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Erkeklerde kalp ve damar hastalıkları daha fazla görüldüğünden Kovid-19'a yakalananlar arasında orta yaş erkek ölümlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Kadınlarda çift X kromozomu olması da bağışıklık sistemindeki proteinlerin daha fazla üretilmesini sağlıyor. Ayrıca kadınlardaki östrojen hormonu anti inflamatur özelliğe sahip olduğundan, inflasmayonu kırıcı etki gösteriyor.

"HASTALIK ÜREMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Aşı karşıtlarının ortaya koydukları sözde argümanlar doğru değil. Kısırlık meselesi daha öncede kızamık, boğmaca, tetanoz aşıları için gündeme getirilmişti. Kovid-19 hastalığı genelde damarın iç yüzeyini döşeyen hücreleri hedef alıyor. Erkek üreme organını besleyen damarlar zarar gördüğünde, sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle aşı değil, hastalığın kendisi üremeyi olumsuz etkiliyor."

'Korona erkekleri kısır yapabilir' diyen uzman çareyi söyledi: Aşı olun
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: bizim doktorlar halen bilip bilmeden konuşmaya devam ediyor ya bir tane koronadan kısır olan varmı sırf aşı olmak için uydurulan bir yalan aşı üretin çözüm üretin halkı kandırmayı bırakın
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