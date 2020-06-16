"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı Vatandaşların dini hassasiyetini kazanç kapısı haline getiren fırsatçıların "korona duası" diye pazarlanan muska ile vatandaşların nasıl kandırıldığı canlı yayında ortaya çıkartıldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'le programında koronavirüsten korunma muskası olarak satılan muskada Arapçayla "Keriz Yolma Duası" yazdığı ortaya çıktı. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Gündeme bomba gibi düşen bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların dini hassasiyetini kazanç kapısı haline getiren bu kişiler hakkında yasal işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.