"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
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"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı

Vatandaşların dini hassasiyetini kazanç kapısı haline getiren fırsatçıların "korona duası" diye pazarlanan muska ile vatandaşların nasıl kandırıldığı canlı yayında ortaya çıkartıldı.

16.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:23

Show TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş'le programında koronavirüsten korunma muskası olarak satılan muskada Arapçayla "Keriz Yolma Duası" yazdığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gündeme bomba gibi düşen bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların dini hassasiyetini kazanç kapısı haline getiren bu kişiler hakkında yasal işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı

Güncel Manşet

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