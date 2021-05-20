Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi! 120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
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Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi! 120 milyon doz aşı için tarihler netleşti

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle topladı. Toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin de katıldı. Şahin, Bilim Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'ye Temmuz, Ağustos ve Eylül ayıyla birlikte 120 milyon doz aşı gönderilmesi için anlaşmaların tamamlandığını söyledi.

Koronavirüs aşısı BioNTech'in mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'nin davetlisi olarak Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya dijital ortamdan katılım sağlayan Şahin, Türkiye'ye gönderilmesi planlanan BioNtech aşılarıyla ilgili de tarih verdi.

TOPLAMDA 120 MİLYON DOZ AŞI GÖNDERİLECEK

Temmuz, Ağustos ve Eylül ayıyla birlikte Türkiye'ye toplamda 120 milyon doz aşı göndereceklerini belirten Şahin, ekibinin planını hazırladığını söyledi.

Türkiye'ye gönderilecek aşılar için anlaşmanın tamamlandığını aktaran Şahin, "Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakan'ın anlattığı gibi beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uygulanan aşıyı nasıl bitirebiliriz diye. 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz göndermek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" dedi.

"ZAMANINDA GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'ye aşıları zamanında göndermek istediklerini söyleyen Şahin, "Türkiye, altıncı ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında ise tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekip yoğun çalıştı. Planları yapıldı. Ne zaman, kaç doz aşı gideceği konusunda anlaştık. Zamanında aşıları Türkiye'ye göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE AR-GE YAPMAK İSTİYORUZ"

Haziran ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetleri olduğunu belirten Şahin, "Haziran'ın ilk yarısında Türkiye'ye gelmek niyetimiz var. O zaman yüz yüze görüşebiliriz. Türkiye'de hem aşı üretmek istiyoruz, hem Ar-Ge yapmak hem de klinik yapmak istiyoruz. Biz Türkiye'ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizin çalışmaların mükemmel olarak yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

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Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: varsa yoksa avrupada yine rusyaya çine kalsaydık aşılar yolda kalırdı
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