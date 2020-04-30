Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
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Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
30.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:50

Koronavirüs aşısı çalışmalarında insanlar üzerinde test aşamasına geçen Oxford Üniversitesi, seri üretim ve diğer süreçler için ilaç şirketi AstraZeneca'yla güçlerini birleştirdiklerini açıkladı.

Dünya genelinde 3 milyonu aşkın insana bulaşan ve 225 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsüne çare bulmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

İLK SONUÇLAR HAZİRAN AYININ ORTALARINDA ALINACAK

Virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için ülkeler hem zamanla hem de birbirleriyle yarışıyor. Bu süreçte adı en çok geçen kurumlardan biri İngiltere'nin Oxford Üniversitesi. Geliştirdikleri aşı prototipinde insanlı deneylere başladıklarını açıklayan uzmanlar, bu aşamadaki ilk sonuçları Haziran ayının ortalarında almayı planladıklarını söyledi.

"EKİBİMİZ YÜZLERCE KİŞİYE AŞI UYGULADI"

Ekipte yer alan isimlerden Prof. John Bell, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu hala geliştirilme aşamasında bir program. İnsanlar üzerinde işe yaradığını görmeye ihtiyacımız var. Ekibimiz yüzlerce kişiye aşı uyguladı. Haziran ortasında olumlu bir sinyal almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

DEV ŞİRKETLE ANLAŞTILAR

Bell, bunun yanı sıra Oxford'un aşının seri üretimi sürecinde rol alması için Cambridge merkezli ilaç devi AstraZeneca'yla işbirliğine vardığını açıkladı. Bell, "Onay aldığımız takdirde, geriye dönüp geniş ölçekte nasıl üretim yapacağımızı çözmekle uğraşmak istemiyoruz. Dünyanın geri kalanının bunu üretmeye hazır olduğundan emin olmak istiyoruz" diye konuştu.

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Haber Yorumları (6)
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ABD: gelsin dolarlar
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AŞII: olay yerine ilk katil gelirmiş derler. .
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CELAL: dıjj güçler
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KİCKBOXER: TÜM ÜLKELER ÇİN''E TAZMİNAT DAVASI AÇIP PARALARI ALMASI LAZIM
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AHMET: İşin kötüsü aşıyı bulanlarda suçlanacak .
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DUYUNNN: zehiri ortaya üreten panzehiri hemen bulurmuş. . para para
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