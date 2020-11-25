Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız

Koronaya karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşı adayının yüzde 95'ten fazla etkili olduğu açıklanan Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı" olarak lanse edilen aşıyı yaptırıp yaptırmadığı merak edildi. Kremlin ise Putin'in henüz denemelerin son aşamasını bitirmemiş bir aşıyı yaptıramayacağını açıkladı.

Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı adayının, deneme verilerinin 2. ara analizine göre yüzde 95 etkili olduğunu açıklandı. Gözler de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin "güvenli" olduğunu duyurduğu bu aşıyı yaptırıp yaptırmadığına çevrildi.

KIZININ AŞIYI YAPTIRDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Rus lider, ilk açıklanan "Sputnik V" aşısının kızı üzerinde denendiğini açıklamıştı. Putin yaptığı açıklamada bu duruma değinerek, kızının sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal hayatına devam ettiğini söyleyerek, "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor. Kızımın kanında virüse karşı antikor oluştu." ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN HENÜZ YAPTIRMAYACAK

Kremlin, Rusya'da ön saflarda mücadele veren bazı sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve birkaç üst düzey yetkiliye klinik denemeler dışında verilmiş olmasına rağmen, Putin'in henüz denemelerin son aşamasını bitirmemiş bir aşıyı yaptıramayacağını bildirdi.

"DEVLET LİDERİ AŞILAMADA GÖNÜLLÜ OLARAK YER ALAMAZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Devlet Başkanı onaylanmamış bir aşıyı kullanamaz. Toplu aşılama henüz başlamadı. Dahası, tabii ki devletin lideri aşılamada gönüllü olarak yer alamaz. Bu şu an imkansız" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, denemelerin yakında tamamlanması gerektiğini ve Putin'in "gerekli görürse" aşıyı yaptırıp yaptırmama konusunda halkı bilgilendireceğini söyledi.

ARADAKİ ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

CNN televizyonu, Putin'in Sputnik V aşısının "dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı" olduğunu ve kendi kızının da bu aşıyı yaptırdığını söylemesinin üzerinden aylar geçtiğini ancak Rus liderin aşı olmadığını, Peskov'un "onaylanmış" ve "tescillenmiş" ifadeleri arasında ne gibi bir farklılık olduğuna açıklık getirmediğini belirtti.