Korkuteli'nde Üç Mahallenin İçme Suyu Sorunu Çözüldü
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Korkuteli'nde Üç Mahallenin İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Korkuteli'nde Üç Mahallenin İçme Suyu Sorunu Çözüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

Korkuteli'nde üç mahallenin içme suyu sorunu çözüldüAntalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu hatlarını yeniledi.

Korkuteli'nde üç mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu hatlarını yeniledi. Esenyurt Mahallesi'nin içme suyu sıkıntısı da açılan yeni sondajla çözüldü.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağlıklı içme suyu ile buluşturmak için 19 ilçede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ASAT, Korkuteli ilçesi Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu şebekesini yeniledi. Büyükköy Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre, Kozağacı Mahallesi'nde de yaklaşık 1 kilometrelik yeni şebeke imalatı yaptı. Eskiyen borular yüksek standartlı ve daha geniş yeni borularla değiştirildi.

ESENYURT'UN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli'nin Esenyurt mahallesinde yaz aylarında su sıkıntısını da yeni bir sondaj açarak çözdü. Yeni açılan sondaj yaklaşık 1500 metre uzunluğunda yeni şebeke hattı mahalleye bağlandı. Esenyurt halkının yazın artan nüfusla birlikte yaşadığı basınç düşüklüğü sorunu sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

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