Korkuteli'nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması başlattı. Ekipler, zamanla deforme olan bölgeleri iş makinalarıyla söküyor. İhtiyaç duyulan bölgelere büz koyan ekipler şarampolleri de temizliyor. Devamında tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştıran ekipler yolun sağlam olmasını sağlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı