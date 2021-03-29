Korkuteli'nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması
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Korkuteli'nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Korkuteli'nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması başlattı. Ekipler, zamanla deforme olan bölgeleri iş makinalarıyla söküyor. İhtiyaç duyulan bölgelere büz koyan ekipler şarampolleri de temizliyor. Devamında tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştıran ekipler yolun sağlam olmasını sağlıyor. - ANTALYA

Korkuteli'nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması
Korkuteli'nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:02:49. #1.14#
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