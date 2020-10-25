Korkuteli Belediyespor voleybol takımı galibiyetle başladı
25.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:32
Voleybol Erkekler İkinci Lig 3. Grupta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı sezonun ilk maçından 3-0 galip ayrıldı.
Voleybol Erkekler İkinci Lig 3. Grupta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı sezonun ilk maçından 3-0 galip ayrıldı.
Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada, ev sahibi takım, Gezlevispor'u 25-22, 30-28 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenmeyi başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz