Korkuteli Belediyespor voleybol takımı galibiyetle başladı
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Korkuteli Belediyespor voleybol takımı galibiyetle başladı

25.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:32
Korkuteli Belediyespor voleybol takımı galibiyetle başladı

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3. Grupta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı sezonun ilk maçından 3-0 galip ayrıldı.

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3. Grupta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı sezonun ilk maçından 3-0 galip ayrıldı.

Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada, ev sahibi takım, Gezlevispor'u 25-22, 30-28 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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