Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı
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Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı

Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topcu ile yollarını ayırdı.

Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topcu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topçu ile yönetimimizin görüşmeleri sonucunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktör Yılmaz Özlem ve Sportif Direktör Önder Topçu ile Kulübümüz ilişiğini kesmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - ANTALYA

Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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