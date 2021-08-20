Korkut'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edilecek
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Korkut'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edilecek

Korkut'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un Korkut ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

Muş'un Korkut ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

Altınova Beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yaralı leyleği buldu.

Bir ayağının kırıldığı tespit edilen leylek, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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