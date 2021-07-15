Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili video gösterimiyle devam eden etkinlikte vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Programa, Kaymakam Fatih Uzun, Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Demiral, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, AK Parti İlçe Başkan Vekili Saim Akdeniz ve vatandaşlar katıldı.

Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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