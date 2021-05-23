Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken hayatı ve biyografisi
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Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken hayatı ve biyografisi

Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken hayatı ve biyografisi
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1996 yılındaki Susurluk kazasının ardından "cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülü yönetmek" suçundan 6 yıl hapse mahkum edilen ve 1 Mart 2002 tarihinde cezaevine giren Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken hayatı ve biyografisi

KORKUT EKEN KİMDİR?

Korkut Eken, (d. 1945, Ankara) Türk asker.

1963 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde yaptığı Kıbrıs Harekâtı'na katıldı. Gösterdiği cesaret ve yaptığı hizmetlerden dolayı "Şerit Rozet beratı" ile ödüllendirildi.1978 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Harp Dairesinde, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 1982 yılında rehine kurtarmaya yönelik 40 kişilik özel eğitimli bir timin yetiştirilmesini sağladı.

1984 yılında PKK ile mücadelenin başlamasından sonra Eruh ve Sason bölgelerinde görevlendirildi. 1987 yılında kendi isteğiyle askerlikten emekliye ayrıldı. Akabinde Millî İstihbarat Teşkilatı'de Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Ertesi yıl görevinden ayrıldı. 1993-1996 yılları arası Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Özel Harekât Timleri'nin teşkili, donatım ve eğitiminde görev yaptı. Aynı dönemde PKK ile mücadelede Güneydoğu'daki bazı nüfuzlu aşiretleri silahlandırıp örgütledi.

Gerek askerliği gerekse emekli olduktan sonra Millî İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğu dönemlerde PKK ile verdiği mücadelelerden dolayı "Efsane yarbay" olarak bilinmektedir. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve birçok takdirname ile ödüllendirildi. Daha sonraları adı Susurluk Skandalı'na karıştı. Açılan davada mahkûm oldu ve bir süre hapis yattı.

Evli olup, 3 çocuk babasıdır.

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Korkut Eken kimdir? Korkut Eken nereli? Korkut Eken hayatı ve biyografisi - Haberler
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