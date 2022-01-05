Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Korkusuz Korkak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Korkusuz Korkak konusu, özeti ve Korkusuz Korkak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Korkusuz Korkak filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Korkusuz Korkak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Korkusuz Korkak filmini izleyecek olanların merak ettiği Korkusuz Korkak konusu nedir, Korkusuz Korkak oyuncuları kimler ve Korkusuz Korkak özeti gibi konuları inceliyoruz.
KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mülayim hayatı başarısızlıklarla dolu bir odacıdır. Bütün hayatı gittiği hastanede raporlarının karışması ve çok yakında öleceği haberini almasıyla değişir. Aynı anda milli piyangodan da büyük ikramiyeyi kazanan Mülayim bundan sonra korkusuzluğuyla bambaşka bir insan olur ve etrafa nam salar. Ancak hemen sonra öğrenir ki hasta değil aksine çok sağlıklıdır. Fakat geri dönülmez bir yola girmiştir artık Mülayim.KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Natuk Baytan
Oyuncular:
Kemal Sunal, Belkıs Dilligil, Turgut Özatay, Rıza Pekkutsal, Ayşin Atav
Tür: Komedi, Macera
Yapım Yılı: 1979 (90 dk)
Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1979 Pazartesi
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