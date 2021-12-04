Korkunç olay! Mali'de yolcu dolu otobüsü cayır cayır yaktılar: 33 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de yolcu dolu otobüse korkunç bir saldırı düzenlendi. Önce otobüs şoförünü öldüren saldırganlar, ardından da otobüsü ateşe verdi. İlkbelirlemelere göre saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

OTOBÜS FUARA GİDİYORDU

Yerel medyada yer alan haberler e göre, silahlı çeteler Bandiagara fuarına giden bir otobüse saldırdı. Saldırganların önce araç sürücünü öldürdüğü ardından otobüsü ateşe verdiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayda şu ana kadar en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı ifade edildi. Mali hükümeti, saldırı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Saldırıyı üstlenen de henüz olmadı.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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