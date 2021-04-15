Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Metrelerce böyle sürüklendi
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Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Metrelerce böyle sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Metrelerce böyle sürüklendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken servis otobüsünün altında kalan ve metrelerce sürüklenen vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Reşit C. idaresindeki 26 S 0552 plakalı servis otobüsü, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ali Akasya'ya çarptı. Çarpmanın ardından otobüsün altında kalan adam, Sarper Bulvarı'nda yaklaşık 160 metre sürüklenerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ön teker arasında sıkışan şahsın sürüklenmesi, otobüsün arkasından yola yayılan kan izleri görülüyor.

Şüpheli Reşit C.'nin kullandığı servis otobüsü Emek Mahallesi Cihannur Sokak'ta park halinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazayı fark etmeyip olay yerinden ayrılan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Reşit C. ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ali Akasya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Akasya'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Metrelerce böyle sürüklendi
Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Metrelerce böyle sürüklendi
Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Metrelerce böyle sürüklendi
Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Metrelerce böyle sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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