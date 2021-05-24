Korku Sokağı Üçlemesi 1. Kısım Filmi
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Fear Street, Ohio’da Shadyside kasabasını etkisi altına alan olayları konu ediyor. 1994 yılında bir grup gencin yaşadığı kasabada lanetli olaylar meydana gelmektedir. Bu konuyu araştırmaya başlayan gençler, kasabaya yüzlerce yıldır musallat olan lanetli olayların birbirleri ile bağlantılı olduğunu fark eder ve çok geçmeden sıradaki kurbanların kendileri olabileceğini anlar.
Yönetmen: Leigh Janiak
Senaryo: Leigh Janiak , Kyle Killen
Oyuncular: Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Fear Street: 1994
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 02.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com