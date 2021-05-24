Korku Sokağı Üçlemesi 1. Kısım Filmi
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Korku Sokağı Üçlemesi 1. Kısım Filmi

Korku Sokağı Üçlemesi 1. Kısım Filmi
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Fear Street, Ohio’da Shadyside kasabasını etkisi altına alan olayları konu ediyor. 1994 yılında bir grup gencin yaşadığı kasabada lanetli olaylar meydana gelmektedir. Bu konuyu araştırmaya başlayan gençler, kasabaya yüzlerce yıldır musallat olan lanetli olayların birbirleri ile bağlantılı olduğunu fark eder ve çok geçmeden sıradaki kurbanların kendileri olabileceğini anlar.

Yönetmen: Leigh Janiak

Senaryo: Leigh Janiak , Kyle Killen

Oyuncular: Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Fear Street: 1994

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 02.07.2021

Korku Sokağı Üçlemesi 1. Kısım Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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