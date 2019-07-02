Korku Oyunu Man of Medan'dan İki Yeni Tanıtım Videosu Geldi

Korku gerilim türündeki oyunlar, oyunseverlerin ilgisini daima çekmiştir. Son yıllarda da popülerliği giderek artan gerilim oyunlarına şimdi, bir yenisi katılmaya hazırlanıyor. E3 2019 etkinliklerinde tanıtımı yapılan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, 30 Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve oyunseverler bu oyunu farklı platformlardan oynayabilecekler.

Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak oyun için geri sayım sürerken şirket, oyuncuları gerilim dolu bir maceraya sürükleyecek olan bu oyunun karakterlerinden birisi olan Conrad'ı tanıtan bir video paylaştı. YouTube üzerinden paylaşılan bu video, iki bölüm halinde yayınlandı.

Oyunda Conrad'dan başka 4 karakter daha olacak ve tüm karakterlerin hikayelerine dahil olunabilecek. Korku ve gerilimi derinden hissettirecek olan bu oyun ilerleyen dönemlerde de yeni sürümlerle karşımıza çıkacak ve oyuna yeni karakterler ve hikayeler de eklenecek.

İşte Bandai Namco Entertainment tarafından paylaşılan videolar;