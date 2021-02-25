Korku Oyunu Dark Moonlight duyuruldu

Yayıncı Black Rose Projects ve geliştirici Silent Bear Studio, hayatta kalma korku oyunu Dark Moonlight'ı için duyurdu. Oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmadı.

Yakın gelecekte geçecek ve aksiyon unsurları da içerecek bir hayatta kalma korku oyunu olan Dark Moonlight, korkular ve fobileriyle problemi olan Dave Kellerman adlı bir karakterin kaderini kontrol ediyor olacak. Dave Kellerman, korkularının üstesinden gelmek için modern bir psikiyatrik tedaviye başlar ve tedavi ilk başta umut verse de zamanla her şeyin göründüğü gibi güzel olmadığı ortaya çıkar.

Dark Moonlight Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros