Korku filmlerini andıran görüntü! Köpekbalığı saldırısına uğrayan genç denizin ortasında dehşeti yaşadı

Köpekbalığı ısırıklarının başkenti olarak bilinen Florida sahilinde 16 yaşındaki bir genç, sörf yaparken bir köpekbalığının radarına girdi. Köpekbalığı, Doyle Nielson adlı gence yaklaşarak aniden saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

O esnada sörf yapanların görüntüsünü çeken bir kişi, saldırı anını şans eseri kayıt altına almayı başardı. Bir süre sonra da o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan videoda Doyle'ın kolunun köpekbalığı tarafından ısırılışı görülüyor.

KÖPEKBALIĞININ KÜÇÜK OLMASI EN BÜYÜK ŞANSIYDI

Saldırıyı gerçekleştiren köpekbalığının yetişkin olmaması 16 yaşındaki gencin en büyük şansı olarak yorumlandı. Görüntüyü yorumlayan uzmanlar "Köpekbalığı küçük olduğu için sörfçü hafif yaralarla saldırıdan kurtulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

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