Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden - Haberler
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Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Demirören Haber Ajansı, Ömer Koç - Güncel
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Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in babası Necati Çitil (90), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in babası Necati Çitil (90), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Evinde dün hayatını kaybeden Necati Çitil için Göksun Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Korgeneral Musa Çitil ve ailesi ile Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri jandarma komutanları katıldı. Kılınan namazın ardından Necati Çitil'in cenazesi, Kelpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Korgeneral Çitil'in acı günü- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş, Musa Çitil, Jandarma, Güncel, Haber

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