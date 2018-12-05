Kore Mutfağı Nişantaşı Üniversitesi'nde Tanıtıldı

NİŞANTAŞI Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen 'Dünya Mutfağı Günleri', Kore Mutfağı Etkinliği ile başladı. Kore Cumhuriyeti Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleşen Kore Mutfağı Günleri'nin onur konuğu Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong oldu.

Nişantaşı Üniversitesi'nin 1453 NeoTech Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, ülkesinin kültürünü tanıtmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Binlerce yıldır var olan tarihsel ve kültürel bağlar ile Türk askerinin Kore Savaşı'na verdiği destek ve 2002 Dünya Kupası'ndaki dostluk gösterisinden sonra Kore ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağının arttığını belirten Keewon Hong, iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve eğitim gibi birçok alanda da ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi.

"KORE KÜLTÜRÜNÜ SEVMENİZİ DİLERİM"

Keewon Hong, son zamanlarda kültürel olarak Kore ile Türkiye'nin daha da yakınlaştığını ifade ederek, "Bugün öğrencilerle Kore'nin temsili yemeği bulgogi ile japchae yapacağız. Sonrasında öğrencilerle Kore yemeklerinin tadına bakacağız. Bu etkinlik vesilesiyle Kore'ye olan ilginin artmasını ve Kore kültürünü sevmenizi dilerim" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN KALPLERİMİZİ KAZANMAMIZ"

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da Kore Cumhuriyeti ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerin 1949, diplomatik ilişkilerin ise 1957 yılında başladığını hatırlatarak, özellikle 1999 depreminde Kore'nin gösterdiği desteğin de unutulmayacağını belirtti. Ayrıca son zamanlarda gençlerin Kore sinemasına ve müziğine artan ilgisinden de bahseden Prof. Dr. Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mutfak etkinliğinin, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.

"YEMEKLER BİRBİRİMİZİN KALBİNİ KAZANMADA ARAÇ OLACAK"

Prof. Dr. Hatipoğlu, "Eğitim, iletişim, bilişim, enerji alanlarında ve genel olarak ticaret hacminin artırılmasına yönelik işbirliklerimiz derinleşerek artıyor. Ekonomik ve ticari iş birliği, Kore'nin Türkiye'deki yatırımları ve mega projelere katkısı tabii çok önemli. Öte yandan bu sürecin bir tamamlayıcısı da kamu diplomasisi…Karşılıklı olarak birbirimizi daha yakından tanımalı ve bu tür etkinliklerin sayısını artırmalıyız. Burada yemekler bize birbirimizin kalbini kazanmak için bir araç olacak" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Koreli aşçılarla Kore yemeği yaptı. Etkinliğin sonunda Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong ile Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu Kore Mutfağı Etkinliği'ne katılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine katılım sertifikası verdi. - İstanbul