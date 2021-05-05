KORE GAZİSİ, UNUTAMADIĞI EŞİNİ MEZARI BAŞINDA SEVDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİYLE ANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KORE GAZİSİ, UNUTAMADIĞI EŞİNİ MEZARI BAŞINDA SEVDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİYLE ANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Kore gazisi Haydar İntepe (93), yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği 65 yıllık eşi Hatice İntepe'nin mezarı başında dua ettikten sonra, eşini hatırlatan için şarkının sözlerini söylüyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Kore gazisi Haydar İntepe (93), yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği 65 yıllık eşi Hatice İntepe'nin mezarı başında dua ettikten sonra, eşini hatırlatan için şarkının sözlerini söylüyor. Eşinin ölümünü kabullenemediğini belirten Haydar İntepe, 'Buraya geliyorum ağlıyorum, sızlıyorum. Hala ben ayaktaysam onu devamlı andığım için ayaktayım' dedi.

Dilovası'nda yaşayan Kore gazisi Haydar İntepe, yaklaşık 2 yıl önce 65 yıllık eşi Hatice İntepe'yi 93 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı kaybetti. Evlilik hayatı boyunca eşi ile mutlu bir birliktelik yaşayan Haydar İntepe, eşinin ölümünden sonra derin üzüntü yaşadı. Eşinin ölümünün ardından sözlerini bir yerde okuduğu ve kendisine ölen eşini hatırlattığını söylediği, 'Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı' adlı şarkının sözlerini ezberledi. Eşinin mezarına ziyarete her geldiğinde dua ettikten sonra şarkının, 'Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı' Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi? Canım benim gülüm benim bir demet gül vereyim mi? Senden haber gelmeyince bir kar yağar ince ince, sevgilim diye her gece karanlığı sarayım mı?? sözlerini söyleyen Haydar İntepe, eşini hala andığı için ilerlemiş yaşına rağmen ayakta kalabildiğini ifade etti.

'O HAYATTAYMIŞ GİBİ YAŞAMIMA DEVAM EDİYORUM'

Eşinin ölümünü kabullenemediğini ifade eden Haydar İntepe, 'Yaklaşık 2 yıl önce eşimi kaybettim. Fakat ben onu unutmuş değilim, unutmak da istemiyorum. Evde mevcutmuş gibi hareket ediyorum, onun yattığı çekyatın üzerine bile oturmuyorum. Hayattayken yanına oturduğum zaman 'Kalk yerine otur' diyordu. Ayaklarının dibine oturduğum zaman izin vermiyordu ben aynı kuralı bugün bile devam ettiriyorum o hayattaymış gibi devam ediyorum onun yatağı boş duruyor ben kendi yatağımda yatıyorum.? dedi.

'BENİM ONDAN BAŞKA KİMSEM YOK'

Eşinin ölümünün ardından düzenli olarak mezarı başına gelip ezberlediği bu şarkıyı kendisine söylediğini belirten İntepe, şöyle konuştu:

'Ben ölümünden sonra sürekli buraya mezarının başına gelmeye başladım. Ben onun için dua etmeyeceğim de kimin için dua edeceğim ki. Beni bu yaşa getiren oydu. O benim bir parçam. Eğer o benimle evlenmeseydi ben evlenemezdim bile. Buraya geliyorum ağlıyorum, sızlıyorum. Hala ben ayaktaysam onu devamlı andığım için ayaktayım. Ben o dizeleri bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti bana eşimi hatırlattı. Bende onu okuduktan sonra ve eşimin mezarı başında söylemeye başladım. Mezarının başına her geldiğimde okuyorum.?

KORE GAZİSİ, UNUTAMADIĞI EŞİNİ MEZARI BAŞINDA SEVDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİYLE ANIYOR
KORE GAZİSİ, UNUTAMADIĞI EŞİNİ MEZARI BAŞINDA SEVDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİYLE ANIYOR
KORE GAZİSİ, UNUTAMADIĞI EŞİNİ MEZARI BAŞINDA SEVDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİYLE ANIYOR
KORE GAZİSİ, UNUTAMADIĞI EŞİNİ MEZARI BAŞINDA SEVDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİYLE ANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Gomes Mesut Özil Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KORE GAZİSİ, UNUTAMADIĞI EŞİNİ MEZARI BAŞINDA SEVDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİYLE ANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:59:55. #1.15#

title