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Kore Gazisi Ahmet Demirci ebediyete uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kore Gazisi Ahmet Demirci ebediyete uğurlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Ahmet Demirci son yolculuğuna uğurlandı.

İNÖNÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Ahmet Demirci son yolculuğuna uğurlandı.

Demirci 93 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Demirci'nin cenazesi, Esnemez Mahalle Camii'nde düzenlenen askeri tören sonrası Esnemez Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, İnönü Kaymakam Vekili Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, İnönü İlçe Jandarma Komutanı Samet Özkan, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Işıkgör ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirci'nin yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kore Gazisi Ahmet Demirci ebediyete uğurlandı

Kore Gazisi Ahmet Demirci ebediyete uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ahmet Demirci, Demirci, İnönü, Kore, Yerel, Haberler

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