Koray Avcı'nın babası toprağa verildi - Haberler
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Koray Avcı'nın babası toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Kültür Sanat

Koray Avcı'nın babası toprağa verildi Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Koray Avcı'nın babası toprağa verildi.

Koray Avcı'nın babası toprağa verildi

ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Koray Avcı'nın babası toprağa verildi.

Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 55 yaşında hayata gözlerini kapatan Medet Avcı için, bugün Ankara'da bulunan Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Veysel Medet Avcı, Karşıyaka Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Babasının cenaze töreninde konuşan Koray Avcı, babası için bolca dua istedi.

Koray Avcı'nın babası toprağa verildi

Koray Avcı'nın babası toprağa verildi

Koray Avcı'nın babası toprağa verildi

Koray Avcı'nın babası toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri
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