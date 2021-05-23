Koray Avcı itirafı!

Şarkıcı Nesrin Ünal, yıllar önce şarkıcı Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı.

Şarkıcı Nesrin Ünal, söz ve müziği Özgür Akkuş'a ait 'Yanar mı Aşk'la' adlı yeni parçası için kamera karşısına geçti. Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde heyecanlı olduğu görülen şarkıcı, müzikseverlerle buluşmayı iple çektiğini söyledi.

Klip çekimi sırasında basın mensupların karşısına geçen Ünal, yıllar önce şarkıcı Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı. Konu hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Geçmişte kalan bir şey. Şu anda sadece işimle anılmak istiyorum. Çok büyük hayallerim var. Eserime çok güveniyorum." diyen şarkıcı, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Yıllar önce tanışmıştık. Benim şarkıcı olduğumu biliyordu. Sahneye çıktığı mekanda beni sahneye davet etmişti. Bu vesileyle tanışmış olduk. Birlikteliğimiz altı ay kadar sürmüştü" diyerek, itirafta bulundu.

Ünal, Koray Avcı'nın 'Kendine İyi Bak Seni Özlüyorum' adlı şiirin kendisine yazılığı iddiaları hakkında ise, "Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek, daha fazla konuşmak istemedi.

Orhan Gencebay'a da saygı duruşu niteliğinde olan şarkı 10 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak. 1983 yılında ekim ayında Salzburg Avusturya'da gurbetçi ailenin dört çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya gelen Nesrin Ünal, ilk ciddi müzik atılımını 2019 yılında 'Beni Unutma' adlı şarkısı ile yapmış, 2020 yılında ise kariyerine hızla devam etmiş ve söz ve müziği kendisine ait 'Benden Sonra' adlı parçasıyla müzikseverlerin kalbinde taht kurmuştu.

Kaynak: Snob Magazin