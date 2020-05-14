Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
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Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı

Trabzon'da koronavirüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu zemine kadar yetmeyince 1'inci kat hizasında mahsur kalan hasta, güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
14.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:17

Olay, akşam saatlerinde Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, corona virüsü şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katındaki başka bir odaya geçti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip kaçmayı planladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak inmeye çalışan hasta, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

Çarşafların boyu zemine kadar ulaşmayınca şüpheli, 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Bir kişinin havada asılı olduğunu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yabancı uyruklu kişinin hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, çarşafla kaçmaya çalışan kişiye çevredekilerin "Beyefendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz" diyerek uyarılarda bulunduğu duyuluyor.

Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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