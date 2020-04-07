Koranavirüs karantinasına alınan köyde sıkı önlemler KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların bariyer ile kapatıldığı köyde jandarma ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Kurudere köyünde 2 kişide görülen vakaların ardından toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu kişilerin diğer vatandaşlarla da temas kurduğunu belirledi. Kurul salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün dün saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi. Kararın ardından 349 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışları bariyer ile kapatıldı, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Trakya'da koronavirüs karantinası altına alınan ilk köy olan Kurudere'de yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlanıyor.

- Pınarhisarkırklareli

Kaynak: DHA