Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı - Haberler
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Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Fikri Erdem - Haberler | Yerel

Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı Zonguldak Devrek'te intihar girişiminde bulunmak isteyen şahıs vatandaşların iş birliği ile kurtarıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı

ZONGULDAK - Zonguldak Devrek'te intihar girişiminde bulunmak isteyen şahıs vatandaşların iş birliği ile kurtarıldı.

Devrek Çomaklar Köprüsünde kendisinin aç olduğunu ve yardıma muhtaç olduğunu belirten şahıs intihar girişiminde bulundu. F. S adlı vatandaş Devrek Çayının geçtiği Çomaklar Köprüsüne çıkarak hayatına son vermek istedi. Kendisine kimsenin yardım etmediğini ve gıdaya ihtiyacı olduğunu belirten şahıs olay yerine gelen İhlas Haber Ajansı muhabirinin ikna çabaları ile oyalarken bir anlık dalgınlığından faydalanan çevreden ki vatandaşlar köprüden alarak etkisiz hale getirdiler.

112 ekipleri ile emniyet güçlerinin gelmesi ile kontrol altına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı

Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı

Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı

Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı
İhlas Haber Ajansı / Fikri Erdem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Köprüye çıkıp atlamak istedi, İHA muhabiri ikna etmeye çalıştı - Haberler
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