Köprülü Kanyon'da kış manzarası
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Köprülü Kanyon'da kış manzarası

27.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:59
Köprülü Kanyon'da kış manzarası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'da kış manzarası nefes kesti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'da kış manzarası nefes kesti.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın merkez noktalarından birisi olan Oluk Köprü, doğaseverleri ağırladı. Türkiye'nin farklı noktalarına giderek bölgenin doğal görünümünü dron ile fotoğraflayan Cuma Gök, bu kez kanyon üzerinde dron uçurup manzarayı anbean kaydetti.Roma dönemine ait eski adı 'Eurymedon', günümüzde ise Oluk Köprü olarak bilinen 2.5 metre genişliğinde 14 metre uzunluğundaki taş köprünün çevresindeki ağaçların pastel, köprünün altından akıp giden nehrin ise turkuaz rengi hayran bıraktı. Son yağışlarla birlikte Köprülü Çay'ın debisindeki artış da görüntülere yansıdı.


Köprülü Kanyon'da kış manzarası
Köprülü Kanyon'da kış manzarası
Köprülü Kanyon'da kış manzarası
Köprülü Kanyon'da kış manzarası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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