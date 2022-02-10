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Köprüden suya atlayan genç ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köprüden suya atlayan genç ekipleri alarma geçirdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehrine atlayan genç, ekipleri alarma geçirdi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehrine atlayan genç, ekipleri alarma geçirdi. Bir süre akıntıya kapılan genç, tekne yardımıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye, ardından da emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay öğleden sonra Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Yusuf K., Birecik Köprüsünden Fırat Nehrine atladı. Gencin suya atladığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye ambulans ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, akıntıya kapılan genci kurtarmak için zamanla yarıştı. Tekne ile yanaşılan genç, ekipler tarafından kurtarılarak sahile getirildi. İlk önce ambulansla hastaneye götürülen genç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA

Köprüden suya atlayan genç ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Polis, Fırat, 3. Sayfa, Haberler

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