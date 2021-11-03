Köprübaşılı Muhtarlar, Büyükşehir'i ağırladı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesini ziyaret etti. Killik Mahalle Muhtarı Hasan Dal, Kınık Mahalle Muhtarı Hasan Bilgen, Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Reşat Gültekin, İkizkuyu Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan, Kurtlar Mahalle Muhtarı Ergül Kurt, Yeşilköy Mahalle Muhtarı İhsan Özbek ve Kavakyeri Mahalle Muhtarı Veli Çınar'ı mahallelerinde ziyaret eden Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yapılan hizmetleri ve mevcut talepleri görüştü. Köprübaşılı muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ve selamlarını ilettiler. Ziyaret sonunda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, muhtarlara Başkan Ergün'ün hediyelerini takdim ederek tekrar görüşmek üzere Köprübaşı ilçesinden ayrıldı.

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