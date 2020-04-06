Köprü faciasında ölen 15 kişi için bu yıl anma yapılamadı
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Bülent Kantarcı, Çaycuma, Güncel

Köprü faciasında ölen 15 kişi için bu yıl anma yapılamadı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 8 yıl önce yaşanan ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan köprü faciasının yıl dönümünde, her yıl düzenlenen anma, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı.

06.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:15
Köprü faciasında ölen 15 kişi için bu yıl anma yapılamadı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 8 yıl önce yaşanan ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan köprü faciasının yıl dönümünde, her yıl düzenlenen anma, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, her yıl köprüde düzenledikleri anmayı bu yıl gönüllerinde yaptıklarını söyledi.

Fiyos Çayı üzerindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012 günü çöktü. O sırada köprüden geçen 4 kişi ile içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, Filyos Çayı'na düştü. Aralarında dönemin Çaycuma Belediye Başkanı AK Partili Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21) ile Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu'na (59) ise ulaşılamadı.

Facianın ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, Çaycuma Belediyesi, Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü ve DSİ 232'nci Şube Müdürlüğü görevlileri hakkında soruşturma başlatmak istedi. Ancak ilgili kurumlar için soruşturma izni verilmedi.İLK KEZ ANMA PROGRAMI DÜZENLENEMEDİFacianın üzerinden 8 yıl geçerken, her yıl düzenlenen anma töreni, bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, bu yılki anmayı gönüllerinde yaptıklarını söyledi. Facianın ilçelerinde yaşanan en büyük trajedi olduğunu ifade eden Kantarcı, "Hepimizin hatırasında derin bir yara olarak kanayan facianın üzerinden 8 yıl geçmesine karşın 4 vatandaşımızın cansız bedenine hala ulaşılamadı. Art arda dizilen ihmaller sonucunda meydana gelen facia, ilçemizin yaşadığı en büyük trajedi olarak, hepimizin ortak hafızasında büyük yer etti. Her yıl, aynı gün köprübaşında anma toplantıları yapıyor, yaşamını kaybeden hemşerilerimizin ruhuna Kur'an okutuyorduk. Ancak, bu defa, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar nedeniyle anmayı gönüllerimizde yapıyoruz. Tek suçları o anda köprü üzerinde bulunmak olan aziz vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Faciada yakınlarını kaybeden hemşerilerimizin acılarını bir kez daha paylaşırken, bir daha böyle bir acının yaşanmaması için tüm kontrollerin büyük bir titizlikle yapıldığının bilinmesini istiyorum" dedi.FACİADA ANNE VE BABASINI KAYBETMİŞTİ Faciada annesi Meryem ile babası Mehmet Başören'i kaybeden Muhammet Tarık Başören ise aradan geçen 8 yıla rağmen suçluların ortaya çıkarılmamasının acılarını arttırdığını söyledi. Adaletin yerini bulmasını istediğini ifade eden Başören, şöyle konuştu: "Sekiz sene önce ihmaller zinciri ile çöken köprüde aslında adalet çöktü. Taziye için bizleri ziyarete gelen dönemin devlet bakanlarına; 'Ne olur, üstünü kapatmayın. Suçluları bulun' dediğimde hepsi de destek sözü verdi ve yargılamanın takipçisi olacaklarını söyledi. Facianın üzerinden 8 sene geçti ve acımız tekrar tazelendi. Ben anne ve babamı aynı anda kaybettim. 8 yıldır adalet için uğraş veriyoruz ama nedense, ihmali olan insanların adalet önünde hesap vermesini bırakın, bu kişilere soruşturma izni dahi verilmedi. Bu süreç bizi ikinci kez yaraladı. Benzer facialar olmadan tedbir alınması, başka ocaklara ateş düşmemesi adına Çaycuma köprüsünün çökmesinde ihmali olanların adalet önünde hesap vermesini arzu ediyorum. Sonuna kadar da süreci takip edeceğim."

Kaynak: DHA

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