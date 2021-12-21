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Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı Ankara'nın Polatlı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

ANKARA (İHA) - Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Şehitlik Mahallesi ASKİ yanında meydana gelen olayda 14 yaşındaki Ali Ç. ismindeki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin çocuğu ısırarak yaraladığı öğrenildi. Köpeklerin çocuğu kovaladığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

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