Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi
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Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi

Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

Yeni yapılan bir bilimsel çalışmanın gösterdiğine göre köpekler insan terini koklayarak Covid-19 tanısı koyabiliyor. Bu keşfin, köpekler kullanılarak, Covid-19 salgınını sınırlamakta çığır açacağı ifade edildi.

Fransızların yaptığı araştırmaya göre köpeklerin insan terini koklayarak Covid-19'u teşhis etmedeki doğruluk oranı 97%. Negatif insanları teşhis etmelerindeki doğruluk oranı ise 91%. Bu oranlar 15 dakikada sonuç veren ve yaygın olarak kullanılan PCR testlerinden daha iyi.

DENEYLER SONUÇ VERDİ

Paris yakınlarındaki Maisons Alfort'daki Fransız Ulusal Veterinerlik Okulu'nda yapılan araştırmalarda, katılımcıların koltukaltlarından alınan ter örnekleri pamuklu pedlerle birlikte kavanozların içine kapatıldı ve en az iki farklı köpeğe koklatıldı. Deneye katılan 9 köpekten hiçbirinin ter örneği veren insanlarla daha önceden bir ilişkisi bulunmuyor. 335 katılımcının 109'u, kontrol grubunu oluşturmak adına Covid-19 testlerinden pozitif çıkmış olanlardan seçildi. Araştırmacılar ise, sonuçların objektif olması açısından, deney sırasında hangi örneğin pozitif olduğunu bilmiyorlardı.

ÇIĞIR AÇACAK

Bomba ve uyuşturucu koklayan köpeklerin yanında virüs koklayan köpeklerin de özellikle havalimanları, tren istasyonlar ve diğer kalabalık alanlarda kullanılması öngörülüyor. Bu sayede virüsü taşıyanlar, çok ucuza, 1 saniyeden daha kısa sürede ve hastayı da rahatsız etmeden tespit edilip önlemler alınabilecek.

İnsanların en iyi dostu neredeyse tüm felaketlerde yanımızda olduğu gibi, Covid salgınında da bizimle birlikte virüs'e karşı savaşıyorlar.

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- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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