Köpekleri çuvala koyup Asi Nehri'ne atmışlar
Hatay'da Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada çuval içinde atılmış ölü köpekler bulundu.
09.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:15
Hatay'da Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada çuval içinde atılmış ölü köpekler bulundu.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada kimin tarafından nehre atıldığı belli olmayan ölü köpekler, çuvalların içinde itlaf edilmiş olarak bulundu. - HATAY
Kaynak: İHA