Köpekleri çuvala koyup Asi Nehri'ne atmışlar Hatay'da Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada çuval içinde atılmış ölü köpekler bulundu.

Hatay'da Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada çuval içinde atılmış ölü köpekler bulundu.

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada kimin tarafından nehre atıldığı belli olmayan ölü köpekler, çuvalların içinde itlaf edilmiş olarak bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA