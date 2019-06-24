Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı

Gaziantep'te köpeklerden kaçan yavru tilki bir benzin istasyonunun tuvaletine sığındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köpeklerden kaçan bir yavru tilki Erenler Mahallesi İslahiye Devlet Hastanesi yakınında bulunan bir benzin istasyonunun tuvaletine girdi. Burada mahsur kalan tilki için İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi çalışanlarından yardım istendi.

Yiyecek bulamaması nedeniyle şehre indiği tahmin edilen tilki, görevlilerin kurtarma çalışmaları esnasında koşarak sığındığı tuvaletten çıktı. Yavru tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

Tuvalete girmek isteyen görevliler büyük bir şok yaşadı

Benzin istasyonu görevlileri ise tuvaleti kullanmak istediklerinde büyük bir şok yaşadı. Tilki yavrusunu gören görevliler, bir süre tuvaleti kullanamadı. İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezine haber veren görevliler, tilkinin çıkması ile birlikte rahat bir nefes aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA