Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu - Haberler
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Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Avustralya Sydney'de bulunan Little plajında köpekbalığının, denizde yüzen adamı yediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Çevredekilerin durumu çaresizlik içerisinde izlediği görüldü.

Sydney'de bulunan Little plajındaki olay kan dondurdu. Denizde yüzen bir adam, 4 metre uzunluğundaki köpekbalığının saldırısına uğradı. Köpek balığı, dakikalar içerisinde etkisiz hale getirdiği adamı parçalamaya başladı. Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde sadece adamın parçalarını toplayabildi.

ÇARESİZLİK İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Köpekbalığının saldırı anları, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdakilerin köpek balığı saldırısını çaresiz gözlerle izledikleri görüldü. Olayın ardından plaj, 24 saat boyunca kapatıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, plajda uyarıların ve tedbirlerin artırılması bekleniyor.

Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Köpek Balığı, Hassas İçerik, Dünya, Haberler

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