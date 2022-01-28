Köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir kişi, yiyecek vermek istediği komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralı kişi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde yaşayan 50 yaşlarındaki Sait Işık, köydeki bir komşusunun köpeğine yiyecek vermek istedi. Bu esnada çoban köpeği boynundaki zinciri kopararak Sait Işık'ın üzerine atladı. Yüzünden, başından ve bacaklarından yaralanan Sait Işık'ın yardımına köylüler yetişti. Daha önceden yaşadığı gırtlak kanseri hastalığından dolayı konuşamayan Sait Işık için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sait Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN