Köpek otelleri bayramda yüzde yüz doldu
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Köpek otelleri bayramda yüzde yüz doldu

Köpek otelleri bayramda yüzde yüz doldu Tatile çıkan vatandaşlar köpeklerini otele gönderiyor Bursa'da bayram tatiline çıkacak vatandaşlar köpeklerini otele gönderdi.

01.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:50

Köpek otelleri bayramda yüzde yüz doldu

Tatile çıkan vatandaşlar köpeklerini otele gönderiyor

BURSA - Bursa'da bayram tatiline çıkacak vatandaşlar köpeklerini otele gönderdi. Köpek otelleri yüzde yüz doluluğa ulaştı.

Kurban bayramında memleketlerine veya tatile gidecek köpek besleyen aileler hayvanlarını köpeklere hizmet veren otellere yerleştiriyor. Bayramda tatile çıkacak olup köpeklerini otele yerleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturunca köpek otelinde konaklayacak yer kalmadı. Köpek otel hizmeti veren firmalar, köpekleri vatandaşların evlerinden alarak otele yerleştiriyor. Burada bakımları yapılan köpekler düzenli olarak besleniyor. Ayrıca köpek oteli sahipleri her gün 1 dakikalık video çekerek köpek sahiplerine hayvanlarının görüntüsünü gönderiyor. Köpek otelinin ücretleri ise verilecek hizmete ve köpeğin büyüklüğüne göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor.

Bursa'da köpeklere hizmet veren Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur, "Bayramda köpek otelimize büyük rağbet var. Tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimizde ağırlatmak istiyor. Bayramda kapasitemiz doldu. Büyük bir yoğunluk var. Biz vatandaşların evlerinden köpekleri alıp otele yerleştiriyoruz. Burada onlara çok iyi bakıyoruz. Her gün sahiplerine 1 dakikalık videolar çekip gönderiyoruz. Otel ücretleri ise köpeğin büyüklüğü ve verdiğimiz hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor" dedi.

Köpek otelleri bayramda yüzde yüz doldu

Kaynak: İHA

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