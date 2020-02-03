Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
Haberler » Güncel » Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi - Haber

Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

KARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

03.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:32
Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

KARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi. 

Evde beslediği kedisini gece dışarı gezdirmeye çıkaran , evinin yakınındaki parka gitti. Parkta bulunan bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan kedi, ağaca tırmanarak kurtuldu. Ancak bir süre sonra ağaçtan inmeye çalışan kedi, Ayşe Oğuz'un da çabalarına rağmen inemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye görevlisinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı kedi, sahibine teslim edildi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler