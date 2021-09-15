Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

Rize'de düğün klibi çektirmek isteyen çift, kendilerini kovalayan çoban köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı.

Rize'de düğün klibi çektirmek isteyen çift, kendilerini kovalayan çoban köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı.

Rize'de düğün için klip çektiren Çağlar Paliç ve Beyza Şimşek çiftini kayıt altına almak için havalanan drone görüntü almak üzere yükseldiği sırada bir çoban köpeği ortaya çıktı. Köpeği gören çift bir an paniğe kapılarak taş köprünün üzerinden kaçmaya başladı. Köpek çifti kovalarken, o anlar ise drone ile anbean görüntülendi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı

Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Göksel Gökhan Çıra Yeşim Salkım Ersin Tatar
Spor Marcao Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:47:42. #1.12#